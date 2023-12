Mc Donald’s dona 150 pasti di Natale al Patronato San Vincenzo

Bel gesto di solidarietà da parte del ristorante Mc Donald’s di via San Giovanni Bosco a Bergamo in occasione del Santo Natale: il locale, con i suoi dipendenti e amici, ha infatti preparato 150 pasti per il Natale poi donato al Patronato san Vincenzo. I pasti sono stati consegnati in giornata, in un clima di gioia e festa.