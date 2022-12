Mercoledì Messa in Cattedrale, ecco le disposizioni della Diocesi di Bergamo per il suffragio al Papa emerito

Ecco i riti di suffragio di domenica 1° gennaio disposti dalla Diocesi di Bergamo: per tutte le celebrazioni eucaristiche in tutte le chiese parrocchiali, nei santuari e in tutti gli oratori pubblici, di domenica 1° gennaio si raccomanda di «celebrare la Santa Messa della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, ricordare il defunto Pontefice nella monizione iniziale; inserire nella preghiera dei fedeli la seguente invocazione: “Per il nostro Papa emerito Benedetto XVI: perché contempli in eterno il mistero di pace e di amore che Egli come successore dell’apostolo Pietro e pastore della Chiesa dispensò fedelmente alla tua famiglia. Preghiamo”» e ricordare il Papa emerito Benedetto XVI al memento dei defunti».

I riti di suffragio nei prossimi giorni della settimana

In tutte le chiese parrocchiali, nei santuari e in tutti gli oratori pubblici si celebri una Santa Messa di suffragio per il Pontefice defunto. Si raccomanda di «indossare i paramenti color viola; utilizzare uno dei formulari previsti per il Pontefice defunto (Messale Romano, pp. 976-977); scegliere le letture dal Lezionario delle Messe rituali (pp. 805-894); ricordare il Papa emerito Benedetto XVI al memento dei defunti e concludere con la benedizione solenne delle celebrazioni per i defunti (Messale Romano, p. 471)».





Si raccomanda inoltre di utilizzare le preghiere dei fedeli indicate qui di seguito:

Fratelli carissimi, commossi per il lutto che ha colpito la Chiesa cattolica e il mondo intero, e sorretti dalla certezza che Cristo è vincitore della morte, supplichiamo umilmente Dio Padre di misericordia. Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore.

- Tu hai chiamato il nostro fratello Joseph Ratzinger al servizio del Sommo Pontificato: concedigli il meritato riposo alla sua lunga fatica, accoglilo nella gioia promessa ai tuoi servi fedeli e rendilo partecipe della liturgia del cielo. Preghiamo.

- Tu ci hai donato in Benedetto XVI una guida sapiente: donaci di camminare nella fedeltà alla tua grazia, rendici attenti ai segni dei tempi, realizza nella tua Chiesa la speranza che salva. Preghiamo.

- Tu ci hai donato in questo Sommo Pontefice un infaticabile apostolo per l’annuncio del Vangelo e per la santità della Chiesa: conferma i tuoi figli nella fede e nell’amore, e fa’ che siano una cosa sola coloro che si professano cristiani. Preghiamo.

- Tu hai donato al mondo in questo Pastore un esperto di umanità, operatore di pace e di giustizia: illumina con la tua sapienza coloro che guidano i popoli, liberaci con la tua grazia dai nostri egoismi e da ogni male, apri con il tuo amore il nostro cuore alla carità fraterna. Preghiamo.

- Tu ci hai donato in questo successore di Pietro un fedele discepolo della croce di Cristo: concedi anche a noi il coraggio di soffrire, rendici partecipi delle angosce del mondo e ravviva in noi la capacità di porgere la mano a tutti coloro che soffrono. Preghiamo.

Ascolta benigno, Signore, le preghiere del tuo popolo per il tuo servo il Papa emerito Benedetto XVI, e concedi a lui, che sull’esempio del Cristo ha consacrato la vita al servizio della Chiesa, di allietarsi per sempre nella compagnia dei Santi. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Altre indicazioni

Fino al giorno dei funerali, in tutte le Messe alla Preghiera dei fedeli, si faccia almeno una intenzione per il Papa emerito defunto.



Tutti i sacerdoti sono esortati a offrire una Santa Messa a suffragio del Papa emerito Benedetto XVI.