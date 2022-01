Ospedale Papa Giovanni: nuovo hub esterno per duemila vaccinazioni anti Covid al giorno Le 12 linee vaccinali attive permettono la somministrazione di oltre 2000 dosi al giorno ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni. Tutte le informazioni per accedere alla sede vaccinale.

Sono iniziate nella mattinata di martedì 11 gennaio le somministrazioni di vaccino anti Covid nella nuova struttura esterna dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, allestita in tempi record nell’area del Pronto soccorso (zona ovest). Nel nuovo centro vaccinale di Bergamo saranno gestite le somministrazioni di prime, seconde e terze dosi su prenotazione agli adulti e ai ragazzi di età superiore ai 12 anni.

Il nuovo centro è stato allestito per far spazio alle linee aggiuntive per le vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) che saranno trasferite dalla attuale sede del Punto Prelievi all’auditorium «Parenzan». Questo passaggio premetterà di estendere le linee vaccinali pediatriche fino a otto, con punte di oltre 800 somministrazioni al giorno per la fascia 5-11 anni. Il Punto Prelievi rimarrà a disposizione per eventuali necessità della campagna vaccinale.

Il direttore generale Maria Beatrice Stasi nell’hub esterno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII (la seconda da sinistra)

Nell’hub esterno dell’Ospedale di Bergamo è possibile vaccinarsi dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. Ogni giorno sono operativi su doppio turno di attività 24 medici, 29 infermieri, sei amministrativi e 12 volontari della Protezione civile . Le 12 linee vaccinali attive permettono la somministrazione di oltre 2000 dosi al giorno ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni. È sempre indicato l’accesso con prenotazione, così da evitare eventuali inutili code e assembramenti.

«Certamente - sottolinea Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII - il momento è complesso ed è necessario l’impegno di tutti per “normalizzare” una situazione di assoluta straordinarietà. Proprio per questo abbiamo deciso di potenziare ulteriormente i punti in cui poter effettuare i vaccini grazie a una task force instancabile che sin dal 27 dicembre 2020 lavora su più fronti con grande dedizione per contrastare il virus» .

L’accesso è da via Brambilla, la strada che cinge l’Ospedale lungo il lato Nord, con la possibilità di utilizzare il parcheggio Nord per poi dirigersi a piedi, seguendo le apposite indicazioni, verso la struttura, visibile sul lato ovest del Papa Giovanni.

Tutta la fase di preparazione della struttura logistica è stata curata dall’Ufficio tecnico dell’ospedale: con i suoi 65 metri di lunghezza per 15 di larghezza per un’altezza massima di cinque metri, ospita 12 postazioni operative per la vaccinazione che ricalcano il modello già testato con successo nella struttura dell’auditorium, con l’anamnesi e la somministrazione effettuata in un’unica area. L’hub vaccinale è dotato di tre sale di attesa per circa 200 posti a sedere.

