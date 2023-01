Papa Benedetto XVI, venerdì 6 gennaio la foto in regalo ai lettori de L’Eco di Bergamo

L’Eco di Bergamo venerdì 6 gennaio regalerà un’immagine in formato A4 di Papa Benedetto XVI. Gli abbonati alla copia cartacea troveranno il cartoncino all’interno del giornale. Agli abbonati digitali è stata inviata una newsletter martedì 3 gennaio con l’invito a scegliere l’edicola per il ritiro della foto di Papa Benedetto XVI. Avranno tempo fino a domenica 8 gennaio per decidere in quale edicola prenotare la loro copia, che potrà essere ritirata gratuitamente giovedì 12 gennaio. Per tutti i lettori che acquisteranno il giornale l’immagine di Benedetto XVI sarà in regalo.