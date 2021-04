Pasquetta senza assembramenti a Bergamo, ma multe per i monopattini Controlli in questi giorni di festa da parte della Polizia locale, in particolare nel giorno di pasquetta che per tradizione è una giornata di passeggiate e di momenti di relax all’aperto.

«Situazione tranquilla a Pasqua così come a pasquetta. Non c’è stata molta affluenza né in Città Alta sulla Corsarola né in città bassa - ha spiegato il comandate della Polizia locale Gabriella Messina -. Siamo stati chiamati per tre assembramenti nei parchi cittadini ma nei controlli è risultato tutto regolare: uno al parco di via Rosa, uno al parchetto di via per Orio e uno in via San Sebastiano ma all’arrivo degli agenti non c’era nessuno».

Controlli in centro a Bergamo

(Foto by Bedolis)

Sanzioni invece per alcuni fruitori dei monopattini presenti in città: «Abbiamo individuato un minore senza casco - spiega ancora Messina -. Inoltre, in due casi, abbiamo fermato due monopattini con due persone ciascuno».

