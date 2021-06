Pensioni, è ora di quattordicesima. Per 90mila bergamaschi arriva «l’integrazione» Con la pensione di luglio per chi soddisfa alcuni requisiti arriverà della quattordicesima.

Sono più di 90mila i pensionati bergamaschi che dal 1° luglio potranno beneficiare della tanto attesa quattordicesima, purché in possesso di determinati requisiti.

Ne hanno diritto quelli con più di 64 anni di età, titolari di un trattamento previdenziale che rispetti un limite di reddito complessivo non superiore ai 10.053,81 euro, oppure reddito personale complessivo personale annuo tra 10.053,81 euro e 13.405,08 euro lordi.

L’importo della quattordicesima.

Per quelli che percepiscono un assegno fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 515,58 euro per 13 mensilità, sarà di 437 euro se ex lavoratori dipendenti con almeno 15 anni di contributi o ex lavoratori autonomi con almeno 18 anni di contributi pensionati; 546 euro se ex dipendenti dai 15 anni ai 25 anni di contributi o ex autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi; 655 euro se ex dipendenti con oltre 25 anni di contributi o ex autonomi con oltre 28 anni di contributi.

Chi percepisce un assegno fino a due volte il trattamento minimo, invece, riceverà 336 euro se ex dipendenti con almeno 15 anni di contributi o ex lavoratori autonomi con almeno 18 anni di contributi;420 euro se ex dipendenti dai 15 anni ai 25 anni di contributi o ex autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi; 504 euro se ex dipendenti con oltre 25 anni di contributi o ex autonomi con oltre 28 anni di contributi versati.

La quattordicesima viene, di norma, riconosciuta d’ufficio e non è quindi necessario fare domanda. I pensionati che ritengono di possedere i requisiti e non la ricevono possono chiedere supporto al Patronato Inas Cisl.

A Bergamo, saranno oltre 90mila (su più di 200mila in totale) i pensionati che riceveranno una cifra che oscilla tra i 336 e i 655 euro.

«Grazie all’accordo del Governo con Cgil, Cisl e Uil del 28 settembre 2016 abbiamo allargato la platea dei pensionati beneficiari, abbiamo innalzato i limiti di reddito posseduto. Abbiamo aumentato l’importo di questo beneficio economico del 30%. È un provvedimento non per tutti, ma per molti – sottolinea Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl Bergamo -, e questo segnala ulteriormente il basso livello degli assegni pagati in provincia: più della metà dei nostri pensionati, infatti, viaggia ben sotto i 770 euro»

Tutti i pensionati che hanno compiuto 64 anni riceveranno la quattordicesima il 1° luglio 2021. Quelli che compiono i 64 anni di età nel primo semestre 2021 riceveranno la quattordicesima il 1° luglio 2021, gli altri che compiono i 64 anni di età nel secondo semestre 2021 riceveranno l’integrazione il 1° dicembre 2021.

