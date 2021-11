Piazzale Alpini, è subito Natale. Due passi tra le casette del mercatino - Video Abbiamo fatto una passeggiata tra le casette del mercatino inaugurato sabato 20 novembre a Bergamo.

Taglio del nastro con il vice sindaco Sergio Gandi nella mattinata di sabato a Bergamo per l’inaugurazione dei mercatini di Natale come di consueto allestiti in piazzale degli Alpini. Tanta la gente che già nel primo sabato di apertura hanno voluto fare due passi tra le casette di legno.

Ecco anche alcune foto di Beppe Bedolis.

MERCATINI IN PIAZZALE ALPINI

(Foto by Beppe Bedolis)

