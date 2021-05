Il luogo dell’infortunio in zona Ramera a Ponteranica (Foto by Bedolis)

Ponteranica, 64enne si ferisce gravemente con la motosega Infortunio nel pomeriggio di sabato 15 maggio in via Ramera: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

Si è ferito gravemente con la motosega all’avambraccio sinistro mentre era impegnato in alcuni lavori edili in zona Ramera a Ponteranica. Un artigiano di 64 anni è stato soccorso poco prima delle 14 di sabato 15 maggio in via Ramera 180 per una ferita al braccio causata da una motosega: l’infortunato è stato soccorso dal personale del 118 con un’auto medica proveniente da Bergamo e una Croce Rossa da Seriate ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i Carabinieri di zona. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’artigiano fosse intento a tagliare un tubo quando ha avuto l’incidente. Il personale medico ha valutato una prognosi di 30 giorni.

