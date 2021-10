Cooperazione comunale tra Italia e Germania: Mattarella premia Bergamo Bergamo si è aggiudicata poco fa, nella mattinata di martedì 12 ottobre, nelle sale dell’Ambasciata Italiana a Berlino, il Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania.

A riceverlo, dalle mani dei Presidenti della Repubblica Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier è stato il sindaco Giorgio Gori, nella capitale tedesca in rappresentanza del territorio bergamasco e dei tanti enti coinvolti nel progetto presentato dal Comune di Bergamo. Insieme a lui il sindaco di Ludwigsburg Matthias Knecht, la città tedesca partner del capoluogo orobico in questa iniziativa.

Il premio è stato istituito per rafforzare la cultura di pace e la stabilità democratica in Europa, attraverso la promozione di iniziative a livello locale: «In particolare – si legge nel testo del bando - per accrescere la visibilità dell’impegno italo-tedesco a livello comunale riaffermando il valore della cooperazione comunale tra Germania e Italia, e a promuovere la collaborazione futura tra Comuni italiani e tedeschi».

«Io credo – ha sottolineato il sindaco Giorgio Gori – che iniziative di questo genere siano da coltivare il più possibile: sono convinto che la cooperazione che parte e si sviluppa tra gli Enti locali, dal basso, possa rivelarsi molto efficace e produttiva per consolidare l’Unione Europea. La vicenda pandemica ci ha mostrato quanto sia importante fare parte di un’Europa forte e unita e soprattutto quanto le relazioni – anche tra città - siano importanti: il progetto che abbiamo presentato insieme alla città di Ludwigsburg contiene in particolare una scommessa sul ruolo delle giovani generazioni, al cui protagonismo affidiamo il futuro delle istituzioni europee e dell’amicizia tra i nostri popoli».

Il progetto presentato dall’Amministrazione di Bergamo – grazie al proprio ufficio di progettazione europea – lega il capoluogo orobico con la città di Ludwigsburg, con la quale da tempo il capoluogo orobico ha stretto una particolare patto di amicizia e collaborazione con un gemellaggio a livello provinciale. Bergamo e la città del Baden Württemberg costituiranno un “Consiglio Civico dei Giovani Post-Corona”, che coinvolgerà 25 giorni bergamaschi e 25 giovani di Ludwigsburg (tutti al di sotto dei 30 anni) intorno agli eventi degli ultimi 14 mesi e alle proposte concrete da lanciare per i prossimi mesi. I ragazzi bergamaschi saranno scelti tra le centinaia di volontari del progetto BergamoXBergamo, attivato nei giorni più difficili dell’emergenza covid19 a supporto delle tante persone anziane e bisognose di assistenza e aiuto della città di Bergamo.

Il progetto coinvolge tante realtà dei due territori, come la Provincia di Ludwigsburg, la Provincia di Bergamo, le scuole della città di Ludwigsburg e della città di Bergamo, le Università di entrambe le città e tante fra le associazioni giovanili dei due territori. Il valore dell’iniziativa si aggira intorno a 100mila euro, di cui 50mila saranno finanziate nell’ambito del Premio: il progetto avrà un periodo di attuazione di circa un anno, sotto la supervisione dell’Assessorato alle Politiche Sociali e dell’assessore Marcella Messina.

Sono stati circa 70 i progetti presentati, per oltre 140 Comuni coinvolti. 5 i premi conferiti questa mattina nel salone delle Feste dell’Ambasciata d’Italia a Berlino: i Comuni italiani premiati sono stati, oltre a Bergamo, quelli di Bari, di Bastia Umbra, di San Michele di Ganzaria e di Fivizzano.

