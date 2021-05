Primo Maggio con la pioggia: negozi aperti in centro. Lago e valli: tanta gente ma nessuna ressa I negozi del centro di Bergamo, anche qualche alimentari, hanno scelto di restare aperti per il Primo Maggio. Nei ristoranti si punta ancora sul delivery. Valli e lago: tanta gente ma nessun assembramento complice la giornata di pioggia.

È di fatto il primo weekend in zona gialla per la Lombardia dopo oltre un mese e ci si aspettava una gran folla in centro a Bergamo ma anche nelle valli e al lago. Il desiderio però della gente di uscire finalmente e godersi una giornata di libertà è stato ostacolato dalla pioggia che ha scoraggiato i programmi di molti.

In centro città, nella mattinata di sabato primo maggio, tanta gente si è ritrovata in via XX Settembre e sul Sentierone per una passeggiata all’aria aperta, ma anche per una biciclettata. Molti negozi di abbigliamento e calzature hanno optato per tenere le saracinesche alzate dopo tanto tempo di chiusura, aperti anche alcuni alimentari. I commercianti tentano così di reagire a una stagione da dimenticare. Purtroppo però ci si è messa anche la pioggia a scoraggiare i più a uscire di casa e percorrere le vie dello shopping. Seppure infatti la gente non mancava in centro non si registrano di certo assembramenti. Nella tarda mattinata a Bergamo ha cominciato anche a piovere per cui la giornata si prospetta abbastanza deludente anche per i ristoratori che potevano finalmente contare sulla possibilità di accogliere i clienti ai tavoli all’aperto. In tanti, anche per questo weekend, hanno promosso il servizio d’asporto a casa.

Nessuna coda neanche a salire verso la Valle Brembana, nemmeno sui Ponti di Sedrina. A Piazzatorre, giusto per fare un esempio, stamattina si registrava una temperatura di 12 gradi, diciamo non proprio incoraggiante per una gita fuori porta. Purtroppo le previsioni non lasciano sperare in un miglioramento neppure nel corso del pomeriggio e della giornata di domani, domenica 2 maggio.

In Valle Seriana parcheggi pieni a Clusone ma le località più gettonate per le camminate in alta valle invece non sono state prese d’assalto: si è preferito una passeggiata per le vie sotto la torre dell’Orologio. Infine c’è chi ha optato per una passeggiata al lago per le vie di Lovere.

