Scalo merci a Bergamo, al lavoro per un accordo sulla proroga

«Grazie all’interessamento del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Forza Italia Tullio Ferrante, siamo fiduciosi ci siano le condizioni per chiudere l’accordo che prevede la proroga per la gestione dello scalo merci di Bergamo. Sarà questione, ci auguriamo, di pochissimi giorni per definire i dettagli e i termini dell’accordo tra RFI e gli operatori del settore” dichiara il Deputato di Forza italia, Stefano Benigni.

Ad annunciarlo proprio il Sottosegretario Tullio Ferrante: « Da parte di Rete Ferroviaria Italiana c’è stata grande disponibilità a valutare la richiesta di proroga purché sia garantito l’impegno da parte delle aziende che vi operano di procedere, nel corso del 2023, al trasloco ormai non più rinviabile, visti i progetti di riqualificazione che coinvolgeranno l’area dello scalo merci vincolati dalle tempistiche del Pnrr. Un intervento del Governo era tuttavia doveroso per tutelare le tante aziende che operano quotidianamente grazie a questo essenziale servizio, soprattutto in un momento di grande e grave incertezza economica e sociale come quello che stiamo vivendo».