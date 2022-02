Scende dall’auto dopo un incidente in A4, cinquantenne muore investito L’incidente nella tarda serata di sabato 19 febbraio nel tratto tra Bergamo e Seriate. Articolo in aggiornamento.

Tragico incidente stradale nella tarda sabato 19 febbraio sull’autostrada A4. Nel tratto del «curvone» di Bergamo un uomo è stato investito da un’auto dopo essere sceso dalla sua vettura per verificare i danni di uno scontro. Tutto è successo verso le 23,40 e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale di Seriate intervenuta per i rilievi. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, l’uomo, un cinquantenne di origini romene ma con cittadinanza italiana che abitava fuori provincia, era in auto con la compagna sulla carreggiata in direzione Venezia e sarebbe finito conto un ostacolo. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti in questa prima fase dell’incidente e le conseguenze di questo primo impatto non sono state gravi. L’auto della coppia è rimasta di traverso sulla carreggiata: a quel punto i due sarebbero scesi e, poco dopo, l’uomo è stato investito da un’auto sulla quale viaggiavano un trentenne bergamasco con la fidanzata e un’amica. Il cinquantenne purtroppo è morto sul colpo, mentre la compagna non ha riportato ferite ma un forte choc ed è stata portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Il veicolo è stato poi colpito da altre due auto (i veicoli si sono urtati senza travolgere di nuovo il corpo dell’uomo): sono in tutto quattro dunque le auto coinvolte, uno degli occupanti è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario e la polstrada.

