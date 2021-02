L’incidente in via Grumello a Bergamo

Schianto in auto alla Celadina

mentre portano la bimba a scuola L’incidente in via Caboto: ferita, in modo lieve, una bimba di 8 anni. Timori anche per una bimba di un anno coinvolta in un ribaltamento d’auto in via Grumello.

Due incidenti si sono verificati nella mattinata di lunedì 22 febbraio a Bergamo, coinvolgendo anche due bambine. Il primo sinistro è avvenuto poco dopo le 8 nel quartiere della Celadina, all’incrocio tra via Caboto e via Pizzo Redorta, dove si sono scontrate un’automobile e un furgone. Gli occupanti della Renault Clio, con a bordo una famiglia composta da papà, mamma e figlia di 8 anni, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 112, che hanno trasportato i feriti al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente in via Caboto a Bergamo

Alle 10,15 si è verificato un incidente con ribaltamento in via Grumello, all’altezza dell’innesto con la rampa d’accesso alla SS 671.

Una Volksvagen T-Roc stava percorrendo la strada provinciale 525 da Lallio, in direzione Bergamo, quando si è scontrata con una Dacia Sandero che usciva da via Campi Spini. Da una prima ricostruzione pare che la seconda vettura non abbia rispettato lo stop e a causa dell’impatto si è ribaltata nell’aiuola dello svincolo. Sul posto sono subito giunti i soccorsi con le autoambulanze del 112 e l’auto medica. Tanto spavento per le due occupanti dell’auto ribaltata, che sono state accompagnate in ospedale. La famiglia a bordo della T-Roc, mamma, papà e figlia di un anno, ha fortunatamente riportato solo lievi ferite.

Prima una pattuglia di Carabinieri e poi gli agenti della Polizia Locale di Bergamo hanno provveduto ad effettuare i rilievi e a disciplinare il traffico a senso unico alternato, fino alla rimozione dei veicoli incidentati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA