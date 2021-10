L’incidente in via Tasso a San Pellegrino

Schianto nella notte a San Pellegrino tra due auto e un motorino: grave un 14enne

Gravissimo incidente nella serata di sabato 30 ottobre, intorno alle 23.08, a San Pellegrino Terme in via Tasso, la strada che da Ponte Nuovo porta allo svincolo per Dossena. Un 14enne che viaggiava in moto in direzione della valle è in gravissime condizioni. Incosciente, è stato intubato e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento nella notte. Coinvolte nell’incidente altre due vetture. Feriti anche un uomo di 47 anni e due giovani di 24 e 26 anni.

Imponente la macchina dei soccorsi: per soccorrere i feriti si sono portati sul posto i sanitari del 118 con cinque ambulanze e due auto mediche e i vigili del fuoco del comando di Bergamo. Per ricostruire l’esatta dinamica i carabinieri di Zogno. L’Elisoccorso non è riuscito ad avvicinarsi per le scarse condizioni meteo.

Da una prima ricostruzione, attraverso alcune testimonianze sul posto, pare che una Golf con a bordo tre ragazzi abbia tamponato un’Audi con a bordo l’uomo di 47 anni per ragioni ancora da accertare: entrambe viaggiavano verso San Pellegrino. Nell’impatto l’Audi si sarebbe ribaltata ed la Golf è finita nella corsia opposta. Il ragazzo di 14 anni stava risalendo in valle con il motorino e non ha potuto evitare l’impatto con i mezzi che ostruivano la carreggiata.

