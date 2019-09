Schianto, sentiti i 5 testimoni oculari

«L’aereo è andato in stallo, poi è caduto» Concordano i racconti di chi ha visto l’incidente. Le cause: guasto o manovra errata. La superstite diciottenne sarà sentita tra giovedì e venerdì. Disposte due perizie sul velivolo.

«Dopo la riattaccata, l’aereo è ridecollato ma, nel giro di pochi attimi, è andato in stallo e ha piegato verso destra. Dopodiché si è schiantato». Alcune con qualche dettaglio in più perché arrivano da addetti ai lavori, altre più generiche perché riferite da persone che non sono pratiche di aeroplani, in ogni caso le testimonianze dei testimoni oculari dello schianto dell’aereo da turismo di Stefano Mecca, sabato mattina a Orio al Serio e costato la vita a sua figlia Marzia, di 15 anni, convergono sulla stessa ricostruzione dei fatti.

In tutto la Procura – il fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore Silvia Marchina – e la polizia di frontiera di Orio hanno individuato cinque testimoni oculari dello schianto: persone che hanno visto direttamente l’incidente e che hanno raccontato nei dettagli, ciascuno basandosi sulle proprie competenze, quanto hanno avuto modo di osservare.

