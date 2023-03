Scuola, allarme precari: il 25% dei docenti ha un contratto a tempo determinato

Allarme precari a scuola: il 25% dei docenti lavora con un contratto a tempo determinato. Per la precisione, nell’anno scolastico 2022/2023, su 13.087 posti nelle scuole bergamasche, 3.260 sono incarichi di supplenza . Nel 2021, erano 2.569 i posti senza titolare che dovevano essere coperti da personale di ruolo o supplenti. Di questi, 828 erano insegnanti di sostegno. Nel 2019 erano 1.422 i posti vacanti e disponibili. In particolare, tra posti comuni e di sostegno, risultavano vuote: 9 cattedre nella scuola dell’infanzia, 262 nella scuola primaria, 563 nelle scuole medie e 588 nelle scuole superiori.

Di fatto, i l numero dei precari della scuola bergamasca è aumentato del 150% in quattro anni, sostiene la Cisl Scuola Bergamo . «Una situazione in continuo peggioramento e purtroppo simile, se non peggiore, nel resto della penisola» afferma il sindacato.