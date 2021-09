Scuola, nella prima settimana di lezioni dieci classi in quarantena: più colpiti gli asili I dati del monitoraggio settimanale di Ats Bergamo: effettuati 1.218 tamponi dal 13 al 19 settembre. Più colpite le scuole dell’infanzia.

Con l’avvio delle lezioni scolastiche anche Ats Bergamo ha ripreso l’attività di monitoraggio della diffusione del Covid tra studenti e personale. Sono 1.218 i tamponi eseguiti da inizio anno scolastico (13 settembre per le scuole primarie e secondarie) al 19 settembre. I casi di positività a Sar-Cov-2 in tutto sono risultati otto con dieci classi in quarantena su tutta la provincia di Bergamo. L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunica anche che quattro casi sono stati riscontrati alla scuola d’infanzia, tre alla primaria, due alla secondaria e solo uno alle superiori.

I dati sono in leggero aumento se si considera che nel rilevamento dello scorso 16 settembre erano solo tre gli studenti positivi a Covid e due le classi in quarantena .

