Scuole, ancora controlli antidroga

Cinque persone fermate, 26 controllate Nella mattinata di venerdì 4 ottobre sono proseguiti i controlli della Polizia di Stato, disposti dal Questore Maurizio Auriemma nell’ambito del progetto «Scuole Sicure», finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici e nei luoghi di arrivo e partenza dei mezzi pubblici utilizzati da migliaia di studenti per raggiungere le scuole.

Nel corso dei controlli, durante i quali sono state utilizzate due unità cinofile della Guardia di Finanza, sono state fermate cinque persone in possesso di sostanze stupefacenti a cui sono stati sequestrati in totale 4,1 grammi di hashish e 3,5 grammi di marijuana. Due di questi erano studenti, uno del 2001 ed uno del 2002, diretti verso istituti superiori per l’inizio delle lezioni.

Tutte e cinque le persone sono stati segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti con relativo sequestro di quanto in possesso. Nel corso dei controlli sono state identificate, in modo mirato, 26 persone: per una di queste, un cittadino algerino minorenne del 2001, è scattata una denuncia a piede libero poiché il giovane è stato riconosciuto come responsabile di un furto di ciclomotore, avvenuto nei giorni scorsi, per il quale era stata già avvisata l’autorità giudiziaria. Al termine degli adempimenti è stato affidato ai genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA