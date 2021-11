Sentierone versione Natale, si allestiscono le ultime luminarie e l’albero Continuano i lavori per finire l’allestimento del Sentierone per le festività natalizie dopo la ruota e la giostra, ora si stanno allestendo le ultime luminarie e l’albero gigante.

Gli operai sono al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli del Sentierone natalizio 2021. Dopo la ruota panoramica, installata di fronte al Comune, la giostra in piazza Vittorio Veneto ora si stanno ultimando i lavori per l’allestimento del grande albero di Natale e delle ultime luminarie.

luminarie e albero di Natale

(Foto by Roberto Vitali)

Luminarie e albero di Natale

La ruota panoramica in notturna

(Foto by Beppe Bedolis)

La ruota panoramica in notturna

(Foto by Beppe)

Giostra sul Sentierone

(Foto by Beppe Bedolis)

