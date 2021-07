Seriate, brucia il tetto di una casa in ristrutturazione: danni ingenti - Foto L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 15 luglio, nessuno si è ferito ma sono andati in fumo 100 metri quadri di copertura.

Un incendio è divampato in un cantiere di una casa in ristrutturazione in località Cassinone a Seriate. Verso le 11 in via Grinetta due muratori stavano lavorando sulla facciata della palazzina al civico 4 quando, per cause in corso d'accertamento ha preso fuoco il tetto.

Le fiamme sembra sia scaturite mentre gli operai stavano lavorando sulla facciata dell’abitazione per togliere la vernice con un bombola di gas.



Sono stati subito allertati i soccorsi che sono arrivati in pochi minuti con due squadre dei Vigili del fuoco da Bergamo, una da Dalmine e una da Gazzaniga.



I danni sono ingenti: circa 100 metri quadri tetto è andato in fumo e il condominio, dove vivono tre famiglie è stato temporaneamente dichiarato inagibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA