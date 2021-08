Seriate, controlli congiunti delle Forze dell’ordine: un arresto e un’espulsione In carcere un tunisino di 43 anni e rimpatriato un connazionale di 32.

Operazione congiunta di sicurezza urbana e antidegrado nel centro storico di Seriate. Martedì i nuclei di polizia giudiziaria della Tenenza dei Carabinieri e della Polizia Locale di Seriate, insieme alle pattuglie di pronto intervento, hanno eseguito un controllo antidegrado nella zona di via Stazione, via Deco’ e Canetta e piazza Bolognini.

Durante i controlli mirati sono state fermate tre persone: un italiano, sorpreso in possesso di cocaina per uso personale, segnalato quale assuntore di stupefacenti al prefetto di Bergamo; un tunisino di 43 anni, irregolare e pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, tratto in arresto e portato nella casa circondariale di Bergamo. A suo carico, infatti, pendeva un ordine carcerazione del Tribunale di Bergamo.

Fermato anche un altro tunisino di 32 anni, irregolare, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio. A carico di quest’ultimo, oltre alla denuncia penale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito un ordine di espulsione dal territorio nazionale, con l’accompagnamento in serata nel centro per rimpatrio di Gorizia, dove rimarrà in attesa del volo di rimpatrio per la Tunisia.

