«Serve maggiore protezione sociale per le persone in condizioni di fragilità»

«Avere un impiego oggi non è più condizione sufficiente per vivere in maniera dignitosa. Molte famiglie non reggono. È necessaria una protezione sociale sempre più avvertita dalle persone in condizione di fragilità». Sono le parole rivolte dal Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ai molti presenti alla Messa del 1° maggio in occasione del giorno di San Giuseppe Lavoratore, parole che ricalcano, di fatto, quelle pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella solo pochi giorni fa. Sono state circa 300 le persone che hanno partecipato nel pomeriggio alla celebrazione eucaristica al Mercato ortofrutticolo di Celadina.

Monsignor Beschi durante l’omelia

(Foto di Yuri Colleoni) «Un luogo di lavoro, di incontro e denso di umanità che vogliamo riconoscere in questo anno particolare, l’anno del Giubileo», ha detto monsignor Beschi ai fedeli, ricordando il significato ancora maggiore che il pane e il vino dell’eucaristia acquisiscono in una sede come quella del mercato.

Il momento dell’Offertorio

(Foto di Yuri Colleoni)

«Il cibo non è una merce»

«Il mercato – ha aggiunto monsignor Beschi – è un luogo in cui ciò che viene dalla terra finisce sulla tavola e diventa nutrimento, diventano beni e frutti per l’uomo e per tutti». Ma il cibo «non è una merce», ricorda il Vescovo, che tocca anche il tema dello spreco alimentare. «Uno spreco scandaloso», dice. Il suo pensiero va infine alle tante ingiuste vittime del lavoro: «Preghiamo perché il lavoro sia veramente umano, e lo sia per tutti», ha concluso monsignor Beschi.