Sgominata una banda dedita al riciclaggio di auto: lo stoccaggio dei mezzi in Bergamasca

I mezzi venivano rubati nel Nord Italia e hanno un valore complessivo di oltre un milione euro. Tra le vittime le società di leasing e di autonoleggio le cui auto venivano, dopo averne denunciato il furto, poi esportate illegalmente oltre confine. Le auto viaggiavano dentro dei container dirette in Gambia, Slovenia e Albania. Per il trasporto venivano usati i porti di Bari e Ancona, quelli di Aversa in Belgio, Le Havre in Francia e Capodistria in Slovenia.