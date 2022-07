Si è spento a 89 anni Michele Sanfilippo. È il papà del nostro collega Marco

Nato a Caltanissetta orfano di padre - morto durante la gravidanza della moglie - a 8 anni Michele era stato mandato a Roma dagli zii. Aveva il pallino del disegno meccanico e voleva iscriversi a Ingegneria, ma si laureò, anche se controvoglia, in Giurisprudenza. Prima della laurea vinse il concorso alla Poste e fu così che nel 1956 approdò a Bergamo come impiegato. Andrà in pensione nel 1998 con la qualifica di direttore dell’Economato delle Poste di Bergamo. È stato anche sindacalista dei postelegrafonici Cisl a livello nazionale ed era Cavaliere della Repubblica.