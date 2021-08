Auto si ribalta sullo svincolo di uscita del casello di Bergamo dell’A4: quattro feriti L’incidente è avvenuto domenica 22 agosto verso le 11.

Un’auto si è ribaltata sullo svincolo di uscita del casello di Bergamo dell’autostrada A4. Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto, ma due ambulanze sono uscite in codice rosso per prestare i soccorsi alle quattro persone che erano a bordo del mezzo: due ragazzi di 24 e altri due di 25 anni.

Nessuno ha subito gravi conseguenze, sono stati trasportati in codice verde in ospedale per accertamenti.

Si sono formate subito code in uscita a Bergamo, Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

(Foto by webcam Società autostrade)

