Si rinnova la tradizione dei presepi, con L’Eco premi ai più belli e originali

Con l’arrivo di dicembre e l’avvicinarsi del Natale, si rinnova anche l’appuntamento con la tradizione del presepe. E come ogni anno Sesaab Spa, editrice de L’Eco di Bergamo, ha pensato di premiare le installazioni in grado di trasmetterne il valore storico e artistico. L’allestimento del presepe rappresenta un’usanza che si perde nei secoli e che ancora oggi è sentita in tutti i Paesi cattolici del mondo. Anche la nostra provincia ha una tradizione molto solida: non c’è casa, scuola, parrocchia o associazione in cui nei primi giorni di questo mese non ci sia un riferimento alla capanna che ricorda la nascita di Gesù Bambino. Anche quest’anno, dunque, il «Concorso dei Presepi - Natale 2022» intende mantenere viva questa tradizione, invitando chiunque, dai cittadini singoli alle associazioni, dalle scuole alle parrocchie fino alle aziende del territorio, a prendere parte all’iniziativa inviando una fotografia del proprio presepe per partecipare all’assegnazione dei premi in palio. Per farlo, c’è tempo fino alle ore 24 dell’8 gennaio. Le fotografie che arriveranno al giornale dopo quella data non parteciperanno alla valutazione della giuria e all’assegnazione dei premi.