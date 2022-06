Siccità, come risparmiare l’acqua: ecco il decalogo social dei lettori de «L’Eco di Bergamo»

Negli ultimi mesi le precipitazioni sono state molto scarse e, nonostante la pioggia e i temporali dei giorni scorsi, diverse zone d’Italia sono ancora a rischio siccità, bergamasca inclusa. Istituzioni ed enti responsabili si sono dunque attivati per cercare di limitare le conseguenze di questo periodo di scarsità d’acqua, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo.

La redazione de «L’Eco di Bergamo» ha deciso di contribuire allo sforzo proponendo un decalogo per il consumo responsabile dell’acqua nel contesto domestico: abbiamo infatti raccolto consigli e suggerimenti dei nostri lettori su come evitare sprechi inutili e abbiamo composto una lista di azioni quotidiane che tutti possiamo compiere per fare la nostra parte.

Il nostro decalogo è diviso in tre livelli: il primo contiene gesti semplicissimi alla portata di tutti; il secondo richiede qualche attenzione in più e un po’ di creatività; il terzo è per «professionisti risparmiatori», ovvero per chi è disposto a fare cambiamenti più consistenti. Vi consigliamo di provare a seguire tutti gli step proposti, come se fosse un gioco a livelli con difficoltà crescente.

Seguendo questa lista e dando spazio alla vostra fantasia per adattare ogni gesto alla vostra casa e alle vostre abitudini, scoprirete che risparmiare acqua può essere anche molto divertente e una sfida in cui coinvolgere l’intera famiglia.

Livello 1: facile - piccoli gesti quotidiani per tutti

1.Spegni l’acqua quando ti lavi i denti e insaponi le mani

2.Fai la doccia, non il bagno

3.Fai lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico

4.Inserisci nei rubinetti dispositivi frangigetto e limitatori di flusso

Livello 2: intermedio - raccogli e riusa

5.Metti un secchio nella doccia e raccogli l’acqua che scorre mentre si scalda

6.Metti da parte l’acqua che usi per lavare la frutta e la verdura

7.Quando cambi l’acqua nella ciotola del tuo gatto/cane, non buttarla e mettila da parte

Tutta quest’acqua puoi usarla per innaffiare le piante, lavare i piatti e la macchina o al posto dello sciacquone del water.

Livello 3: avanzato - risparmiatore d’acqua professionista

8.Usa cisterne interrate per la raccolta dell’acqua piovana (per giardini e orti)

9.Riduci la quantità di carne (soprattutto) bovina che consumi

10.Usa l’acqua di cottura della pasta per lavare i piatti: è ottima per sgrassare!

Un consiglio bonus: riusa più che puoi. Più passaggi farai con l’acqua prima di buttarla, meglio sarà. Esempio: raccogli l’acqua della doccia, usala per lavare la frutta, poi lava i piatti e infine buttala.

Cercare di rispettare tutti i punti del nostro decalogo è particolarmente importante in questo periodo di siccità, tuttavia evitare di sprecare un bene collettivo prezioso come l’acqua dovrebbe essere una priorità a prescindere dalle difficoltà attuali, sempre e in tutti i periodi dell’anno.