Siccità, Fontana: «Le risorse per uso irriguo si stanno esaurendo, oltre il 25 luglio non possiamo andare»

Crisi idrica Il punto del presidente della Regione Lombardia e dell’assessore Sertori, giovedì 14 luglio. «Per ora non ci sono rischi» per l’acqua potabile, se non «limitatissimi» in alcune «piccole zone per cui sono stati messi in campo tutti gli interventi necessari».

«Le ultime riserve si stanno esaurendo, oltre il 25 del mese di luglio non possiamo andare». Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, giovedì 14 luglio in conferenza stampa nel palazzo della Regione, per fare il punto sull’emergenza siccità insieme all’assessore lombardo alla Montagna Massimo Sertori.

Nell’incontro l’assessore Sertori ha ricordato le azioni compiute nelle ultime settimane far fronte alla grave crisi idrica in Lombardia. Dall’accordo con il Trentino per il lago d’Idro ai rilasci nell’Adda, Oglio, Serio e Brembo, oltre che nel lago di Como. È stata ricordata situazione eccezionale di quest’estate: rispetto al periodo 2006/2020 di riferimento, le riserve idriche fanno registrare un -61%. Con i rilasci concordati nelle ultime settimane «possiamo arrivare fino al 25 luglio – ha detto Sertori – ovviamente se non ci sono variazioni meteo»

Fontana ha sottolineato «l’ottimo lavoro di Sertori per sfruttare anche l’ultimo litro di acqua che viene rilasciato dai bacini montani. Stiamo facendo un lavoro molto attento, sempre con la partecipazione delle diverse associazioni per rispettare tutte le esigenze. Adesso l’unica cosa in cui sperare è che possa ricominciare a piovere». Il governatore ha poi escluso che si possa modificare il Pnrr per dedicare parte delle risorse a questo tema e al mondo dell’agricoltura, come lui stesso aveva richiesto: «Credo che non ci siano più spazi per modificare il Pnrr - ha concluso - che ha ricevuto un’impostazione definitiva».