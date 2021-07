Slittano i lavori in via Borfuro: cantiere al via dal 9 agosto Slittano di una settimana i lavori per la sistemazione della pavimentazione di via Borfuro, in centro a Bergamo. Si partirà il 9 agosto.

Partiranno il 9 agosto, anziché il 2, i lavori per la sistemazione della pavimentazione di via Borfuro, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Piccinini.

Le lavorazioni previste, che riguarderanno alcuni tratti particolarmente danneggiati della strada, prevedono la sostituzione delle pietre frantumate o fortemente compromesse e la sistemazione della tante rappezzature effettuate negli anni scorsi durante gli interventi di manutenzione provvisori di emergenza. Sarà un intervento rispettoso dell’attuale assetto della pavimentazione, con il recupero dell’aspetto originale del fondo stradale, con interventi «cuci e scuci» o di sostituzione con materiali analoghi a quelli esistenti, confermando così l’insieme geometrico e materico preesistente.

Le lavorazioni si svolgeranno in tre distinte fasi e per tratti progressivi: sarà previsto per questo motivo il divieto di transito veicolare e, contestualmente, nel tratto non interessato dai lavori verrà istituito un doppio senso di circolazione alternato, regolato da impianto semaforico mobile o mediante l’ausilio di operatori addetti autorizzati.

Sarà comunque sempre consentito il transito pedonale e, compatibilmente con le lavorazioni in corso, anche l’accesso al parcheggio interrato «Bergamo Centro di via Borfuro» e ai passi carrali esistenti. Il cantiere si concluderà, salvo imprevisti, entro inizio di settembre.

