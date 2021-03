Spaccata alla Wind in via XX Settembre

Vetrata rotta con sassi e un paletto Sono ancora in corso le indagini della Polizia sulla spaccata avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 marzo in pieno centro a Bergamo.

Sono ancora in corso le indagini della Polizia di Bergamo per capire se il colpo sia andato a buon fine e a quanto ammonti il bottino di una spaccata al negozio della Wind in via XX Settembre, in pieno centro a Bergamo. I ladri hanno agito nella notte tra il 4 e il 5 marzo: hanno sfondato la vetrina nel lato che si affaccia su passaggio Limonta e che collega a via Tiraboschi. Da una prima ricostruzione degli inquirenti pare che la vetrina sia stata rotta con sassi e paletti: all’interno però mancherebbe all’appello solo un orologio e rotto una telecamera all’ingresso, ma le indagini sono ancora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA