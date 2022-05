Spazi estivi, assegnati Sant’Agostino e parco Goisis: si parte il 3 giugno

Sono stati assegnati gli spazi di somministrazione all’aperto messi a bando dal Comune di Bergamo nelle scorse settimane: il parco di Sant’Agostino e lo spazio verde antistante il parco Goisis si animeranno a partire dal prossimo 3 giugno fino a quasi metà settembre. Come anticipato nelle scorse ore, non sono arrivate proposte per lo spazio del Parco della Trucca. Il Comune di Bergamo conferma che non saranno previsti nuovi ulteriori bandi per l’assegnazione dello spazio.