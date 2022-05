Bando estivi, flop alla Trucca. Due offerte per Goisis e Città Alta

Nessun estivo al parco della Trucca quest’anno, perché nessuna proposta è pervenuta a Palazzo Frizzoni. Due buste sono invece arrivate per la gestione del parco Sant’Agostino di Città Alta e dell’area verde fuori dal parco Goisis a Monterosso . Al netto del contenuto delle buste che si apriranno martedì 17 maggio (con contenuti e nomi degli operatori), le due aree messe a bando dal Comune di Bergamo dal prossimo 3 giugno dovrebbero trasformarsi in spazi per la somministrazione di cibo e bevande, con tanto di eventi collaterali, dalla musica alle attività ricreative. Come da tradizione. Anche se, si diceva, la Trucca resterà senza estivo.