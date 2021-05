Stazione, sventata una rissa nei pressi della fontana. Un giovane trovato con una mazza da golf Il personale delle Volanti insieme al personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato hanno sventato una rissa nella serata di sabato 29 maggio, intorno alle 19, nei pressi della fontana di Piazzale Marconi.

Uno dei cittadini somali è stato trovato in possesso di una mazza da golf di 90 cm, che non è riuscito a utilizzare per la tempestiva azione degli equipaggi. Dopo il fermo, uno dei giovani è stato curato sul posto e i due sono stati entrambi deferiti all’Autorità giudiziaria per rissa, il possessore della mazza anche per porto di oggetti atti a offendere e segnalato all’autorità amministrativa in quanto trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

