Successo per lo Sbarazzo: folla e sconti sul Sentierone e nei negozi del centro città - Foto e video

«I bergamaschi hanno accolto con grande successo il ritorno dello Sbarazzo, quest’anno di nuovo anche sul Sentierone oltre che nei negozi: siamo molto soddisfatti - spiega Nicola Viscardi, presidente del Duc di Bergamo - e siamo già al lavoro per l’edizione di marzo 2023». Tanto lavoro e tanta soddisfazione anche per il presidente di Bergamo In Centro Marco Recalcati: «Grande entusiasmo e partecipazione del pubblico a questa sesta edizione che è stata organizzata in versione doppia: venerdì direttamente nei 94 negozi aderenti, domenica gran finale con i gazebi sul Sentierone. Gia all’apertura alle 9, domenica, l’affluenza è stata buona per poi crescere costantemente fino alle 13. Dopo la pausa pranzo verso le 13 le due corsie sul Sentierone si sono riempite nuovamente non solo di bergamaschi ma anche di residenti delle provincie vicine di Brescia, Milano e Lecco - continua Recalcati che ipotizza i numeri dell’affluenza di domenica: «A spanne direi 14 mila presenze sul Sentierone. Per il totale dei 3 giorni difficile da quantificare per la vastità dell’area».