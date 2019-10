Torre Boldone, finisce fuori strada - Foto

Volo di tre metri in un giardino privato L’incidente nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre: al volante una donna di 76 anni.

Stava percorrendo via Fenile, nella zona collinare a Torre Boldone quando, nella curva di immissione in via Vincenzo de Paoli ha perso il controllo della sua vettura, una Honda jazz rossa, per ragioni ancora da accertare, ed è finita in un giardino privato con un volo di più tre metri. La vettura è prima finita fuori strada, ha sfondato una ringhiera e ha fatto un volo di tre metri ribaltandosi fino allo schianto in un giardino sottostante. L’incidente si è verificato intorno alle 17 di venerdì 11 ottobre.

Al volante una donna di 76 anni residente nella zona: a dare l’allarme la padrona della residenza privata che ha prestato, insieme ai vicini, i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo con un’auto gru, i Carabinieri e un’ambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale Papa Giovanni XXIII per degli accertamenti. La donna, al momento dei soccorsi, era cosciente e vigile.

