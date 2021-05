Tre paia di pantaloni indossati uno sopra l’altro, nelle tasche la droga. Due arresti dei Carabinieri Mercoledì pomeriggio 5 maggio, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due persone.

A Montello, nei pressi della stazione ferroviaria, i Carabinieri della Stazione di Calcinate hanno arrestato un uomo di 29 anni, già gravato da precedenti specifici. originario del Marocco, giunto in stazione insieme ad altri suoi connazionali, è stato fermato per essere sottoposto a controllo ma, alla vista dei militari, ha subito iniziato ad agitarsi e a manifestare nervosismo nei loro confronti.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso, oltre alla somma di 80 euro, di 9 involucri di hashish, per un totale di 92 grammi, e di tre involucri contenenti un totale di circa 10 grammi di cocaina. Il tutto nascosto negli slip e nelle tasche di tre pantaloni che indossava, nonostante le temperature, uno sopra l’altro. Condotto in caserma ed effettuati ulteriori accertamenti, l’uomo è stato poi dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio per direttissima.

I militari della Stazione di Ponte San Pietro hanno invece tratto in arrestato un 45enne di origine romena, sempre già gravato da precedenti. Quest’ultimo, fermato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina per un totale di circa 10,5 grammi, nascoste in una tasca di un giubbino e in un contenitore di chewing-gum. Anche in questo caso, i militari hanno proceduto a dichiarare l’uomo in stato di arresto.

