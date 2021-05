Tre volte in Champions, tre mesi di abbonamento a «L’Eco di Bergamo» e Corner - Scopri la proposta speciale Fino al 20 maggio sarà possibile abbonarsi per tre mesi all’edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» e ai contenuti di Corner al prezzo di 18 euro, con un risparmio di 10,5 euro rispetto al prezzo pieno.

Tre volte in Champions, tre mesi di abbonamento con un grande risparmio. Sesaab, la società editrice de L’Eco di Bergamo, sceglie di festeggiare la terza qualificazione consecutiva in Champions League dell’Atalanta con una proposta speciale rivolta ai suoi lettori: la possibilità - che resterà valida soltanto fino al 20 maggio, giorno successivo la finale di Coppa Italia in programma contro la Juventus - di abbonarsi per tre mesi all’edizione digitale de L’Eco di Bergamo e ai contenuti di Corner al prezzo di 18 euro, con un risparmio di 10,5 euro rispetto al prezzo pieno.

Per aderire a questa proposta speciale di abbonamento è sufficiente essere preventivamente registrati al portale de L’Eco di Bergamo e poi andare alla pagina dedicata: http://lp.ecodibergamo.it/trevoltechampions, oppure alla pagina scopricorner.ecodibergamo.it . Entrambe conterranno la possibilità di aderire alla proposta: con soli 18 euro, tutti gli approfondimenti di Corner (che ovviamente anche in estate, tutti i giorni, proporrà approfondimenti sull’Atalanta e che ovviamente si occuperà ogni giorno di approfondire i temi che usciranno dai prossimi Europei) e già dopo la mezzanotte ogni giorno l’edizione digitale de L’Eco di Bergamo: lo stesso giornale che va in edicola, disponibile sui dispositivi elettronici, inclusi tutti gli inserti e gli speciali, come quello che martedì uscirà con 96 pagine dedicate alla finale di Coppa Italia.

