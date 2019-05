Trovato con hashish e marijuana

Giovane nigeriano arrestato L’uomo, 27 anni, irregolare, è stato sorpreso in via Bonomelli nella serata di giovedì 16 dalla polizia: aveva con sé 80 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana.

Nella tarda serata di giovedì 16 maggio, nel corso di controlli di prevenzione in via Bonomelli, un equipaggio Volante della polizia ha proceduto al controllo di due persone. Una di queste, M.J. nato in Nigeria nel 1992 , irregolare. è stata trovata in possesso di 80 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana detenuta ai fini di spaccio.

Dopo l’arresto, nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, è stato portato in Tribunale per la direttissima dove, dopo la convalida, il processo è stato rinviato con la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’altra persona, connazionale dell’arrestato, in possesso di 13 grammi hashish e 2 grammi di marijuana, è stata segnalata come assuntore di sostanze stupefacenti deferito all’autorità giudiziaria. per inosservanza al decreto di espulsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA