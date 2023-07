Truffe a Bergamo: aumentate dell’80% in sei mesi. Al via formazione nei Centri per anziani e tutela legale: siglato l’accordo tra Prefettura e Comune

Il Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza e il vicesindaco Sergio Gandi

«La programmata azione informativa ha lo scopo di dare informazioni agli anziani sulle truffe (artifizi/raggiri - caduta in errore - danno patrimoniale - ingiusto profitto altrui) per riconoscerla in anticipo ed evitarla - spiega la Prefettura –. L’orientamento legale si svolgerà durante momenti di informazione/formazione strutturati in laboratori, ovvero tramite attività di role-play, in cui verranno simulate le truffe più comuni e le informazioni verranno veicolate con linguaggio semplice ed appropriato, sia alla singola persona sia al gruppo dei pari. Oltre a garantire le informazioni su come riconoscere e prevenire truffe, il supporto legale avrà l’obiettivo di garantire le informazioni indispensabili per affrontare e/o gestire una truffa avvenuta a danno della persona anziana, prevedendo l’assistenza anche nel momento della raccolta delle prove e nella presentazione della denuncia-querela».