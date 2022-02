«TuttoAtalanta», stasera edizione straordinaria sulla cordata americana Sabato 19 febbraio in diretta in prima serata dalle ore 20, e poi in replica alle ore 22, si parla dell’accordo con la cordata statunitense di Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics.

Atalanta all’americana, una svolta societaria epocale. Sabato 19 febbraio in diretta in prima serata dalle ore 20, e poi in replica alle ore 22, edizione straordinaria della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre – streaming www.bergamotv.it). Conduce Matteo De Sanctis, collegati con lo studio i giornalisti Dino Nikpalj, Cesare Malnati e Carlo Canavesi. I telespettatori possono già scrivere fin d’ora i loro pareri con sms al 335.6969423, con email a [email protected] e sulle pagine social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

