UniBg, tornano i career days. Tre eventi digitali per avvicinare studenti e aziende Tornano anche quest’anno i «Digital career days», tre giorni di appuntamenti digitali organizzati dall’Università degli studi di Bergamo in collaborazione con AlmaLaurea con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

26, 27 e 28 maggio sono le date in cui gli studenti e i laureati provenienti dai Dipartimenti di Scienze aziendali, Scienze economiche, Giurisprudenza e dai corsi di studio di Ingegneria gestionale e Comunicazione potranno dialogare con più di 30 aziende con la possibilità di candidarsi a tirocini curriculari, extracurriculari e posizioni lavorative aperte. Ogni giornata si svolgerà virtualmente su Microsoft Team tra le ore 9.30 e le 17.00.

Come partecipare

Per poter partecipare all’evento, sarà necessaria la registrazione presso il portale AlmaLaurea e la creazione/aggiornamento del proprio curriculum vitae AlmaLaurea. Durante tutto il percorso il CV dello studente rivestirà un ruolo protagonista diventando il principale punto di contatto con le aziende; la sua professionalità e la buona presentazione saranno quindi essenziali. Informazioni utili, chiare e in linea con le posizioni interessate aumenteranno le chance di essere contattati dalle aziende partecipanti.

Successivamente alla stesura del curriculum, l’iscrizione al Digital Career Day UniBg potrà essere effettuata attraverso la pagina «Eventi per te».

Ogni studente, avrà qui l’occasione di consultare e candidarsi per le varie opportunità di lavoro presentate dalle 33 aziende e partecipare ai workshop.

L’Università degli studi di Bergamo, in previsione delle giornate di Digital Career, ha inoltre messo a disposizione il servizio di Pronto CV, incontri virtuali che si svolgeranno tra il 17 e 19 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per offrire informazioni e consigli utili per la stesura del curriculum e per la preparazione all’appuntamento con le aziende.

«Questo progetto, – afferma il rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini – volto a rafforzare il dialogo tra gli studenti e il mondo del lavoro, è uno dei tanti consueti appuntamenti organizzati dall’Università degli studi di Bergamo, accomunati da un unico obiettivo: accompagnare i nostri studenti in uscita dal percorso di studi universitario nel matching con le aziende».

Prossimi eventi

Anche gli studenti appartenenti ad altri corsi universitari avranno modo di partecipare a questa iniziativa targata Università degli studi di Bergamo. I prossimi eventi si svolgeranno a ottobre 2021 (rivolto a studenti e laureati provenienti dai Dipartimenti di Scienze umane e sociali, Lettere, filosofia e comunicazione, Lingue, letterature e culture straniere) e novembre 2021 (rivolto a studenti e laureati provenienti dai Dipartimenti di Scienze aziendali, Scienze economiche e Ingegneria).

