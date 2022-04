Vaccino anti Covid, da mercoledì si può prenotare la quarta dose

Da domani, mercoledì 13 aprile, in Regione Lombardia sarà possibile prenotare la quarta dose di vaccino anti Covid-19 (tecnicamente, la seconda dose di richiamo). Sono attese per oggi (martedì), infatti, le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale delle indicazioni sulla seconda dose di richiamo. La «quarta dose» viene offerta agli ultraottantenni, agli ospiti delle Rsa e alle persone con più di sessant’anni con elevata fragilità motivata da altre patologie già presenti . Per tutte queste persone deve essere trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla terza dose. Al momento, l’indicazione delle autorità sanitarie per la quarta dose non si applica a chi ha contratto l’infezione da SarsCov2 successivamente alla somministrazione della terza dose.

Le patologie presenti negli over 60 per le quali è raccomandata la quarta dose sono: malattie respiratorie, neurologiche, diabete ed altre endocrinopatie severe, malattia epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, oltre a fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica. Per la quarta dose verranno utilizzati i vaccini a mRna, o Pfizer o Moderna. Nelle indicazioni del ministero della Salute, dell’Agenzia italiana del farmaco e dell’Istituto superiore di Sanità, si legge: «Si ribadisce la priorità di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto il primo richiamo (terza somministrazione, ndr) e per i quali è già stato raccomandato e di promuovere, richiamandone l’assoluta importanza, la somministrazione della quarta dose vaccinale in tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido. Si ricorda che, per questi ultimi, la somministrazione della quarta dose deve essere considerata equivalente a una dose di richiamo, consistendo il ciclo di vaccinazione primaria di tre dosi».