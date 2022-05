Veicoli ibridi ed elettrici, scadono il 1° giugno 3 mila pass di sosta agevolata

Promemoria Non saranno più validi a partire dal 1° giugno i contrassegni senza data di scadenza per le auto ibride ed elettriche rilasciati secondo i criteri stabiliti prima del dicembre 2021.

:Come previsto, vanno in scadenza i 3000 pass rilasciati prima del dicembre 2021, quando il Comune di Bergamo ha introdotto nuovi parametri ambientali per il rilascio dei contrassegni per la sosta agevolata dei veicoli a propulsione totalmente elettrica e di quelli ibridi a propulsione termico/elettrica.

Con l’ordinanza emessa lo scorso 13 dicembre, è stato introdotto un diverso criterio di rilascio dei pass per la sosta agevolata, stabilendo – come avviene appunto a Milano e in molti altri centri del nostro Paese - la possibilità di accesso a tale agevolazione ai soli veicoli con livelli di emissione di CO2 minore o uguale di 50 gr/km (indicati nella Carta di Circolazione al punto 7). Una scelta, questa, dettata dalla volontà di incentivare l’utilizzo di auto meno inquinanti possibile per ridurre l’inquinamento emesso in città, coerentemente con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni che Bergamo punta a raggiungere entro il 2030.

«Al dicembre 2021 — spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni — erano circa 7.400 permessi per la sosta rilasciati alle auto ibride e circa 1.000 per quelle elettriche. In città, in totale, ci sono poco più di 2.600 stalli blu. I numeri dimostrano che la vecchia regola non è più sostenibile. Era stata introdotta quando le elettriche ancora non esistevano e c’erano pochissimi veicoli ibridi. Ora è necessario cambiare. Introduciamo la stessa regola scelta un po’ di tempo fa dal Comune di Milano, anche per un’uniformità di trattamento».

L’ordinanza del dicembre scorso ha anche stabilito che a partire da mercoledì 1° giugno, i contrassegni identificativi rilasciati secondo vecchi criteri e privi di data di scadenza non sarebbero più stati validi (mentre i pass con data di scadenza saranno validi fino alla data evidenziata sul contrassegno). Per questo motivi i titolari dei pass, per evitare di incorrere in sanzioni amministrative, dovranno controllare il proprio tagliando, che, qualora privo di scadenza, non sarà più valido e andrà sostituito secondo i nuovi parametri.