Via vai sospetto da una villetta di Brusaporto, i Carabinieri arrestano spacciatore di 34 anni I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 34 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari hanno effettuato un controllo in un’abitazione del Comune di Brusaporto dove avevano notato un via-vai sospetto di auto che facevano avanti e indietro da alcune villette a schiera.

I militari hanno così dapprima fermato e perquisito un’auto condotta da un uomo capoverdiano che veniva trovato in possesso di hashish che aveva acquistato da poco. Individuata l’abitazione del pusher, i militari sono entrati e l’hanno perquisita, rinvenendo alcune dosi di hashish in ovuli termosaldati, marijuana, materiale per il frazionamento della sostanza e un libro “mastro” in cui l’uomo, un italiano di 34 anni, annotava tutti i suoi traffici illeciti. All’interno del libro contabile, i Carabinieri hanno trovato 520 euro in contanti.

L’italiano, incensurato, operaio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

