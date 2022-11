Vigili del fuoco a sirene spiegate: impatto con un’auto in viale Papa Giovanni - Le foto

Incidente all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Mai nella mattinata di martedì 15 novembre a Bergamo tra un mezzo dei Vigili del fuoco in fase d’intervento e una Bmw guidata da una donna di 29 anni. L’impatto è avvenuto intorno alle 9 di stamattina: da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che i Vigili del fuoco - in fase di soccorso - percorrevano via Mai in direzione via Paleocapa per raggiungere il luogo dell’intervento in via Grumello quando è avvenuto l’impatto con una Bmw proveniente da viale Papa Giovanni e che svoltava in via Paleocapa.