Villongo, violento scontro auto moto

In ospedale una donna, code -Foto L’incidente è avvenuto verso le 8 in via Quarenghi.

Sono intervenute in codice rosso un’ambulanza e un’auto medica per soccorrere una donna coinvolta in un brutto incidente a Villongo in via Quarenghi verso le 8 di giovedì 25 marzo. Ancora da accertare la dinamica dello scontro. La donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Sul posto si sono formate code per oltre un’ora.

