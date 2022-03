Vittime del Covid, segui qui la nostra diretta. Alle 10.30 Fico al cimitero di Bergamo

Per celebrare la 2a Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il Comune e la Diocesi di Bergamo hanno predisposto un fitto calendario, per condividere il ricordo di chi è stato strappato ai propri cari. Gli eventi previsti in mattinata, vedranno la presenza del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e delle autorità (la partecipazione è possibile solo su invito).