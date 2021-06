Donizetti, in un video l’incanto dello spettacolo che ha inaugurato il teatro Online la performance di musica, parole e danza. Guarda qui il video.

Ventun minuti. Tanto dura il video «D’Incanto», disponibile online. Un’occasione da non perdere e gratuita, per partecipare alla «prima assoluta» del teatro restaurato col pubblico. Il taglio del nastro del Donizetti è avvenuto il 28 maggio scorso, gli spettatori, necessariamente contati, stavano nel retropalco, con la stessa prospettiva del video da oggi visibile a tutti. Era ed è un incanto.

D'incanto: l'inaugurazione del Teatro Donizetti from Fondazione Teatro Donizetti on Vimeo.

L’incanto dello spettacolo, scritto a sei mani dai tre direttori artistici - Maria Grazia Panigada, Maria Pia De Vito e Francesco Micheli, che era pure il regista - era un incrocio fluido, di rara sinergia tra i mondi rappresentati dai tre autori (jazz, teatro di prosa e teatro musicale). Ma anche l’incanto di ritrovarsi per la prima volta di nuovo nel Teatro Donizetti, splendidamente rinnovato dopo il restauro: uno spettacolo da sè. «D’incanto» è una performance di musica, parole, danza e video con una «guida» d’eccezione, Lella Costa, maestra di teatro tra Shakespeare ed Ecclesiaste biblico. Il video racconta «il tempo del teatro», capace di mettere insieme riso e pianto, gioia e dolore, danza e riflessione sulla morte.

Il nastro tagliato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori salutava con una malcelata commozione sia l’inaugurazione, sia la riflessione sul valore del teatro nella vita della comunità, e del teatro Donizetti in particolare. Se apri, anche per puro caso, le porte di un teatro, ti può capitare quello che succede alla piccola protagonista del video, la dodicenne bergamasca Rebecca Feder. Con lei una serie di protagonisti diversi: Gianluigi Trovesi (sassofono e clarinetto), Ermes Pirlo (fisarmonica), Jodi Pedrali (deejay), il Coro Donizetti Opera diretto per l’occasione da Alberto Zanardi, gli acrobati della Compagnia Cafelulè, le danzatrici Martine Bucci e Laura Basterra Aparicio, gli allievi della Scuola di danza CSC Anymore e di ABC-Allegra Brigata Cinematica con la coreografa Serena Marossi, gli allievi delle scuole di teatro Cut, Erbamil e Teatro Prova. Ma anche i contenuti video e visual mapping (davvero ipnotici: il testo dell’Ecclesiale che si srotola lungo i quattro ordini dei palchi, inedito papiro tecnologico, è da solo uno spettacolo) di NT Next - Evolving Communication e One Thousand; light designer Alessandro Andreoli e Emanuele Agliati. Anche il video da oggi disponibile per tutti è stato realizzato da NT Next - Evolving Communication, con la regia di Cesare Cicardini.

Le visite guidate

Sono ancora disponibili i biglietti per le visite guidate teatralizzate «Donizetti On», per accedere in teatro in modo originale e immersivo, versione standard e live (idea, testo e regia di Francesco Venturi, con la voce in italiano di Maurizio Donadoni) nelle seguenti date: 13, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 giugno (biglietti online e in biglietteria, 12-7 euro). Sono previsti turni per le persone con disabilità.

Concerti e prosa

La programmazione del festival «D’Incanto», ideato dalla Fondazione Teatro Donizetti, prosegue venerdì 11 giugno con il primo appuntamento di Bergamo Jazz. Venerdì 18 e sabato 19 giugno in scena la prosa con «Trascendi e Sali» di e con Alessandro Bergonzoni che è anche regista con Riccardo Rodolfi; venerdì 25 giugno ancora jazz con Danilo Rea prima in veste solistica e poi in un inedito incontro con Gianluigi Trovesi.

Per tutti questi altri spettacoli biglietti da 15 a 38 euro (intero) e da 12 a 30 euro (ridotto). I biglietti si possono acquistare online oppure nella nuova biglietteria del Teatro Donizetti all’interno del teatro, in piazza Cavour 15 (telefono 035.4160 601/602/603, da martedì a sabato, ore 13-20).

