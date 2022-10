La Carrara, un cantiere «aperto»: ecco il nuovo deposito delle opere

Accademia Carrara presenta un nuovo appuntamento dedicato all’aggiornamento sui lavori in museo, in programma fino a gennaio 2023. In questa occasione, il focus dell’incontro è stato il recupero dello spazio della barchessa che, secondo il progetto di rinnovamento dell’architetto Antonio Ravalli e del suo team, sarà adibito a deposito delle opere e a luogo di studio.

Un nuovo ambiente funzionale costruito secondo i più innovativi standard di museografia, con il contributo di fornitori di alto livello del settore, che permetterà di raccogliere e preservare, per la prima volta direttamente all’interno del museo, le opere non esposte. In questo modo, la realizzazione del deposito a griglia negli spazi della barchessa favorirà la possibilità di creare più facilmente un dialogo con la collezione in mostra, riducendo tempi e ottimizzando le risorse.