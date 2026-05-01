La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana

Si avvia verso la conclusione la 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia in programma fino a domenica 3 maggio sul Sentierone. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo.

Lo stand della Fiera dei librai allestito lungo il Sentierone

La Fiera ha trasformato il centro della città in una grande libreria a cielo aperto. In 16 giorni di programmazione, con oltre 130 incontri con autrici e autori del panorama editoriale nazionale e internazionale e più di 50.000 titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi, la Fiera dei Librai Bergamo – la più longeva d’Italia e una delle rassegne di settore più importanti a livello nazionale – ha trasformato il centro della città in una grande libreria a cielo aperto.

Uno degli incontri con gli autori di questi giorni

Alcuni degli incontri con gli autori in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio

Questi alcuni degli appuntamenti in calendario venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio: Guido Barbujani 1 maggio ore 18:00 (Sala Galmozzi); Alessandro Lucà e Don Luigi Ciotti 2 maggio ore 11:00 (Spazio Incontri A2A); Luigi Pagano 2 maggio ore 15:00 (Spazio Incontri A2A); Linda Laura Sabbadini 2 maggio ore 16:30 (Sala Galmozzi); Rosy Bindi 2 maggio ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Giuliano Zanchi 3 maggio ore 16:30 (Sala Galmozzi); Luciano Manicardi e Luca Misculin 3 maggio ore 18:00 (Sala Galmozzi); Marco Damilano 3 maggio ore 19:30 (Spazio Incontri A2A); Patrizia Valduga 3 maggio ore 19:30 (Chiostro Santa Marta); Melania Mazzucco 3 maggio ore 15:00 (Sala Galmozzi).

Tutte molto partecipate le presentazioni dei volumi Sempre domenica 3 maggio sarà presentata anche «La Taverna sulla Prom’», libro del giornalista de L’Eco Sergio Cotti che racconta la sua avventura di giornalista italiano che si reinventa ristoratore a Nizza: dieci storie «incredibili ma vere» - dalle carbonare con la panna, alle vecchiette che guardano i cartoni animati, da un morto ammazzato a Brad Pitt che a un certo punto irrompe nella vita del protagonista - che compongono un mosaico ironico e a tratti surreale di usi, costumi e stereotipi tra italiani e francesi, tra ricette e misteri da Riviera. Appuntamento alle 11.30 in Sala Galmozzi: dialoga con l’autore Claudia Esposito, giornalista de L’Eco di Bergamo.

Gli stand allestiti lungo il Sentierone