Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 01 Maggio 2026

La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana

L’EVENTO. La 67ª edizione della fiera più longeva d’Italia si chiude domenica 3 maggio: don Luigi Ciotti, Luigi Pagano, Rosy Bindi, Giuliano Zanchi e Melania Mazzucco tra gli incontri in programma.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana
Tanti i visitatori alla Fiera dei librai, che si avvia verso la conclusione

Bergamo

Si avvia verso la conclusione la 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia in programma fino a domenica 3 maggio sul Sentierone. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo.

La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana
Lo stand della Fiera dei librai allestito lungo il Sentierone

La Fiera ha trasformato il centro della città in una grande libreria a cielo aperto.

In 16 giorni di programmazione, con oltre 130 incontri con autrici e autori del panorama editoriale nazionale e internazionale e più di 50.000 titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi, la Fiera dei Librai Bergamo – la più longeva d’Italia e una delle rassegne di settore più importanti a livello nazionale – ha trasformato il centro della città in una grande libreria a cielo aperto.

La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana
Uno degli incontri con gli autori di questi giorni

Alcuni degli incontri con gli autori in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio

Questi alcuni degli appuntamenti in calendario venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio: Guido Barbujani 1 maggio ore 18:00 (Sala Galmozzi); Alessandro Lucà e Don Luigi Ciotti 2 maggio ore 11:00 (Spazio Incontri A2A); Luigi Pagano 2 maggio ore 15:00 (Spazio Incontri A2A); Linda Laura Sabbadini 2 maggio ore 16:30 (Sala Galmozzi); Rosy Bindi 2 maggio ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Giuliano Zanchi 3 maggio ore 16:30 (Sala Galmozzi); Luciano Manicardi e Luca Misculin 3 maggio ore 18:00 (Sala Galmozzi); Marco Damilano 3 maggio ore 19:30 (Spazio Incontri A2A); Patrizia Valduga 3 maggio ore 19:30 (Chiostro Santa Marta); Melania Mazzucco 3 maggio ore 15:00 (Sala Galmozzi).

La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana
Tutte molto partecipate le presentazioni dei volumi

Sempre domenica 3 maggio sarà presentata anche «La Taverna sulla Prom’», libro del giornalista de L’Eco Sergio Cotti che racconta la sua avventura di giornalista italiano che si reinventa ristoratore a Nizza: dieci storie «incredibili ma vere» - dalle carbonare con la panna, alle vecchiette che guardano i cartoni animati, da un morto ammazzato a Brad Pitt che a un certo punto irrompe nella vita del protagonista - che compongono un mosaico ironico e a tratti surreale di usi, costumi e stereotipi tra italiani e francesi, tra ricette e misteri da Riviera. Appuntamento alle 11.30 in Sala Galmozzi: dialoga con l’autore Claudia Esposito, giornalista de L’Eco di Bergamo.

La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana
Gli stand allestiti lungo il Sentierone

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo.

Il programma della Fiera vede la direzione artistica firmata da Daniele Rocchetti, supportato dal Comitato editoriale composto da Serena Anselmini, fondatrice di Sottovuoto; Elisabetta Bani, Prorettrice alla Terza Missione e ai rapporti con il Territorio dell’Università degli studi di Bergamo; Lara Bortolai, co-organizzatrice del palinsesto della Fiera dei Librai Bergamo; Ornella Bramani, titolare della casa editrice Lubrina Bramani; Giuliana Duret, docente; Giulio Mastropietro, editor e musicista; Dino Nikpali, giornalista e vicepresidente Circolino Città Alta; Cecilia Scotti, docente e co-organizzatrice del palinsesto della Fiera dei Librai Bergamo; Antonio Terzi, cartolibraio e presidente di Confesercenti Bergamo e di Li.Ber; Paolo Vavassori, consulente tecnico scientifico; Luigi Sorzi, docente e formatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Letteratura
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Luigi Ciotti
Luigi Pagano
Rosy Bindi
Giuliano Zanchi
Melania Mazzucco
Guido Barbujani
Sindacato Italiano Librai (SIL)
Comune di Bergamo
università degli studi di bergamo
Confesercenti Bergamo
Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi
Promozioni Confesercenti